CHP’den 23 Nisan’a üç ayaklı hazırlık

Milliyet’in edindiği bilgilere göre koronavirüs salgınının 23 Nisan’ın coşkuyla kutlamalarına engel olamayacağını göstermek isteyen CHP yönetimi, hazırlıklarını üç aşamalı olarak planladı. Bu kapsamda, hem ev içinde, hem sokakta, hem de internet ortamında etkinlikler hazırlanmaya başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Cama Yansıyan Kardeşlik” kampanyasıyla çocuklardan, 23 Nisan’la ilgili barış temalı resimler çizerek evlerinin camlarına yapıştırmaları istendi. “Zaman Kapsülü” projesiyle de 23 Nisan’la ilgili duygu ve düşüncelerin, oluşturulan internet sitesine yüklenmesi öngörüldü.

Bunun yanında partinin 250 belediye başkanının da hem internet sitelerinde kullanmaları hem de bulundukları kentlerin önemli noktalarına asmaları için ortak afişler hazırlandı. Atatürk ve çocuk fotoğrafların yer aldığı görsellerde hem 1’inci hem de şimdiki TBMM binalarına vurgu yapıldı. Belediyeler ayrıca kendi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından da canlı konser yayınları yapmak için organizasyon çalışmalarına başladı. Konserlerin yanında çocuklar için eğlenceli etkinlikler de hazırlandı.