CHP’den ‘83. madde’ vurgusu

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesini inceleyen CHP’nin hem hekim hem de hukukçu milletvekili Murat Emir, Milliyet’e yaptığı açıklamada “Sokağa çıkma yasağı kararı veya karantina önlemlerinin alınabilmesinin hukuki dayanağı; İl İdaresi Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’dur. Genelgede de yetkinin bu kanunlardan alındığı belirtilmiştir. Buraya kadar sorun yok. Ancak atıf yapılan kanunlarda böyle bir kararda il valilikleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının yetkili olduğunu görüyoruz. Kararı alması gereken İçişleri Bakanlığı değil, bu kurullardır. Her il için valilik ve kurulun kararına ihtiyaç vardır” dedi. Emir, “Asıl sorun genelgenin devamında. Genelgede, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri dayanak gösterilmiş ancak 83. maddesi atlanmış. 83. maddede, ‘zor kullanarak karantina altına alınan kişilerden muhtaç olanlara giderleri hükümetçe karşılanır’ diyor. İktidar bu maddeye atıf yapmayarak yükümlülüklerden kaçma çabasına girmiş” diye konuştu.