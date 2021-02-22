CHP’den AK Parti’ye ‘anayasa’ yanıtı: Otursun MHP ile hazırlasınlar

CHP’nin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Milliyet’e yaptığı açıklamada “Biz çok ciddi çalışıyoruz. Biz hükümet sistemi üzerine ve bağımsız ve tarafsız yargı üzerine çalışıyoruz” dedi. CHP’nin demokratik hukuk devleti istediğini belirten Erkek “Bunun mücadelesini veriyor. CHP güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Bağımsız ve tarafsız yargı diyor. Ama beyefendiler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyor. Bu sistemde demokrasi olmaz ki... Yani anayasanın Erdoğan’a uydurulması... Siz önce mevcut anayasayı uygulayın” ifadelerini kullandı.

Erkek “Hiçbir samimiyetleri yok. Tamamen nasıl iktidarda kalabiliriz, nasıl halkın gerçek gündeminin üzerini örtebiliriz, işsizlik, yoksulluk o kadar büyüyor ki... Niye bu sistemde ısrar ediyorsunuz, bu sistem doğru bir sistem değil ki. Samimi değiller. Topu taca sürekli atan saray” dedi.

‘Biz yapacağız’

Erkek, şunları kaydetti: “Otursunlar MHP ile birlikte hazırlasınlar. Biz diyoruz güçlendirilmiş parlamenter sistem. Cumhur İttifakı diyor, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Yani tek adam sistemi. Hükümet sistemi konusunda bir dayatmayla artık millette bu sistemi doğru bulmuyor, niye dayatıyorsunuz? Dayatmayla anayasa çalışması olur mu? Hani toplumsal uzlaşmayla yapacaktınız? Oturup MHP ile hazırlayacaklar sonra dayatacaklar. Biz yapacağız, onlar yapamaz. İlk seçimden sonra toplumsal uzlaşmayla biz yapacağız.”