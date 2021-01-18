CHP’den aşı raporu: Hızlı bağışıklama mutasyonlardan korur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, dünyadaki aşı uygulamaları konusunda uzman Çin, Amerika, İsveç, Almanya ve Türkiye’den enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı ve aşı geliştirme uzmanları, virolog, biyolog ve bioteknologlar ile yapılan zoom toplantısında aşı konusu masaya yatırıldı. Toplantıda ülkelerin aşı politikaları, aşılama süreçlerinde yaşananlar, Türkiye’nin aşı konusunda yaptıkları ve yapması gerekenler değerlendirildi.



İlgezdi hazırladı



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından hazırlanan Aşı Raporu’nda tespitler şöyle sıralandı:



ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞILARI TEHLİKEDE: Aşı çalışmaları pandemiye yoğunlaştığı için mevcut çocukluk dönemi aşılarında daralma olması muhtemeldir.



HIZLI AŞILAMA: Aşı hızlı bir şekilde uygulanabilir, bağışıklama yapılabilirse ve virüsün sirkülasyonunun azaltılması mümkün olabilirse mutasyonlar kontrol altına alınabilir. Mutasyonların antijenik yapıyı değiştirecek boyutlara ulaşmadan toplumun hızla aşılanması gerekir.



YERLİ AŞIYA DESTEK: Türkiye’de üretilecek aşılara destek olunması gerekmektedir. Şu anda devlet tarafından ciddi bir destek yapılmamaktadır. Dünyanın aksine ülkemizde aşı çalışmaları için gerekli destek sağlanmıyor. Ülkemizin aşı üretimi için ciddi teknolojik yatırım yapması gerekiyor. Çünkü aşı artık aynı zamanda stratejik güç. Aşı araştırmaları sonucunda, bir aşı bulunsa bile, bunu gerekli şartlarda üretecek ülkemizde sadece bir yer mevcut. Bu da pandemi dönemi için yetersiz. Ülkemizde gerçekleştirilen aşı çalışmalarında en iyi ihtimalle 2021 Mayıs-Haziran’dan önce faz 3 sonuçları alınamayacaktır.



AŞI KARŞITLIĞI: Ülkemizde hali hazırda olan aşı karşıtlığı sorununa ek olarak Kovid-19 döneminde Sağlık Bakanlığı’nın aşı ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmaması, aşı karşıtlığını ve aşı tereddüdünü arttırmıştır.



ŞEFFAFLIKTAN UZAK: Ülkemiz pandemi sürecinde aşı süreçlerini doğru organize ederek salgının etkilerini en aza indirmek için doğru politikaları uygulamak zorundadır. Şeffaflıktan uzak, yeterli miktarda ve çeşitlilikte aşının olmadığı, aşı planlamalarının yapılmadığı bir ortamda, aşılamaların da yeterli düzeyde olamayacağı açıktır. Sağlık Bakanlığı ve iktidarın, bir an önce bilim insanlarının gösterdiği yolda, yapılan yanlışlardan geri dönerek süreci yönetmeleri, ülkemizin ve dünyanın sağlığı için büyük önem taşımaktadır.