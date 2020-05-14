CHP’den ‘belediyeler desteklensin’ çağrısı

Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında CHP’li belediyelerin salgının başlangıcından bugüne kadar 4 milyon 248 bin 927 aileye ayni yardım yaptığını kaydetti. Torun, CHP’li belediyelerin vatandaşın sorunlarını çözebilmek için birçok yatırımı ertelediğini, bunları yaparken büyük bir maliyetle karşı karşıya kaldığını söyledi.



Belediyelerin pandemi sürecinden dolayı emlak vergilerini ve kiralarını toplayamadığını, su paralarını tahsil edemediğini, öz kaynaklarını alamadığını vurgulayan Torun, “Pandemi ile mücadeleye devam edilecekse, sürdürülebilir olacaksa belediyelerimizin çalışmalarının da desteklenmesi lazım” diye konuştu.