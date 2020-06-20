CHP’den ‘dokunulmazlık’ açıklaması: İyi niyetimiz suistimal edildi

Öztrak, gazetecilerin sorusu üzerine şunları söyledi: “CHP’nin o dönemde seçilen her milletvekili, kürsü dokunulmazlığı dışında tüm dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda noter kağıdı imzalamıştı. Dolayısıyla başka bir adım atmamız mümkün değildi. Ama bugün geldiğimiz noktada dokunulmazlıkların kaldırılması meselesinin iktidar tarafından istismar edildiğini çok açık seçik görüyoruz.”

Öztrak, Anayasa Mahkemesi’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski CHP milletvekili Eren Erdem hakkındaki hak ihlali kararını da şöyle yorumladı: “İlk bakışta ‘Ankara’da hâkimler varmış’ dedirtecek bir karar gibi gözüküyor. Ama kararın tamamına dönüp baktığınız zaman, aynı itirazın içinde bulunan birçok hususun dikkate alınmadığı ortaya çıkıyor.” Baro başkanlarının Ankara’ya yürüyüşü için “Anayasa’da yer alan itiraz etme, barışçıl protesto hakkının kullanılmasıdır” dedi.

Bozkır’a tebrik

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır’ı kutladı. Kılıçdaroğlu, Twitter’dan “Bozkır’ın Birleşmiş Milletler 75. Dönem Genel Kurul Başkanlığı’na seçilmesi, ülkemiz adına memnuniyet vericidir. Sayın Bozkır’ı kutlar, yeni görevinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. l ANKARA Milliyet