CHP’den ‘esnaf’ paketi

CHP, salgın sürecinden etkilenen esnafın sorunlarının çözümü için kanun teklifi hazırladı. Teklife göre; esnaf için sicil affı çıkarılacak, stopaj kaldırılacak, kamu kurumları esnaftan bir yıl süreyle kira almayacak, AVM’ler haftanın bir günü hizmet vermeyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk imzacısı olduğu ve tüm milletvekillerinin imzaladığı 9 maddelik, “Esnaf ve Sanatkârlarımızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklif ne getiriyor?

Gerekçesinde salgının esnaf ve sanatkârların üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla hazırlandığı belirtilen teklifle yeni bir sicil affı öneriliyor. Kira ödemelerinden gelir vergisi stopajı yapma yükümlülükleri kaldırılarak, işyeri kira gelirlerinin de konut kiralarında olduğu gibi kiralayan tarafından beyan edilecek, AVM’ler haftanın bir günü hizmet vermeyecek. Hizmet verilmeyecek gün, o ilin özgün şartları dahilinde, ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınarak Vali tarafından belirlenecek.

Kamu kira almayacak

Teklif ile kamu kurumlarının, koronavirüs (COVID-19) salgın tedbirleri nedeniyle kapalı kalan kiracısı işletmelerden birikmiş ve ödenmesi gelecek dönemde de zor görünen kira bedellerini bir yıl boyunca tahsil etmemesi öngörülüyor. Ayrıca, okul kantinlerinin işletmecilerinden on iki ay süreyle kira alınmayacak. Esnafın kullandığı kredilerinden doğan borçlarından vadesi 31 Aralık 2020’ye kadar dolacak olan krediler bir yıl süreyle faizsiz olarak ertelenecek. Bu yıl Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenen vergi borçları, gelecek beş yıllık sürede ve yılda bir taksit ödenecek şekilde yapılandırılacak. Aynı mükelleflerin, mücbir sebep ilan edilerek bu yılın son üç ayına ertelenen SGK prim ödemeleri de yeniden yapılandırılarak beş yılda ödenebilmesine olanak sağlanacak.