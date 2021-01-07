'CHP’den henüz istifa etmedim'

Evinin bahçesinde kuracağı partinin tüzüğünü konuştuklarını belirten İnce, “Bugün kurucular kurulu üyesi arkadaşlarımla toplantı yaptık, bu doğrudur. Yakında bazı açıklamalarımız olacak. Tüzük tartıştık, program tartıştık. Doğada yürüyüş yaptık, evin bahçesinde de oturduk. Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek. Öyle bir açıklamamız olmadı” diye yanıt verdi.