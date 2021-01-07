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07.01.2021 - 07:00 |

'CHP’den henüz istifa etmedim'

CHP’li Muharrem İnce, partisinden istifa ettiği yönünde çıkan haberler hakkında “Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek” açıklamasını yaptı. İnce, dün Yalova’nın kırsal Elmacık mahallesindeki evinin bahçesinde Memleket Hareketi’nin Kurucular Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan ince, CHP’den istifa ettiği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. CHP’den henüz istifa etmediğini belirten İnce, “Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek” dedi.

'CHP’den henüz istifa etmedim'

Evinin bahçesinde kuracağı partinin tüzüğünü konuştuklarını belirten İnce, “Bugün kurucular kurulu üyesi arkadaşlarımla toplantı yaptık, bu doğrudur. Yakında bazı açıklamalarımız olacak. Tüzük tartıştık, program tartıştık. Doğada yürüyüş yaptık, evin bahçesinde de oturduk. Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek. Öyle bir açıklamamız olmadı” diye yanıt verdi. 

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