CHP’den işçiye korona rehberi

Merak edilen 8 soruya 8 cevabın verildiği rehberde, işçinin virüse karşı önlem alınmayan iş yerinde “işten kaçınma hakkı” olduğu belirtilirken, “uzaktan” çalıştırılan personelin ücretinde bir düşüş yapılamayacağı vurgulandı.



Kovid-19 Salgınında İşçi Hakları



1 İşverenim beni ücretsiz izne çıkarabilir mi?



İşçinin rızası ve onayı olmadan işveren işçileri tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkaramaz.



2 Onayım olmaksızın ücretsiz izne çıkarıldığımda haklarım nelerdir?



İşçi onayı alınmadan yapılacak uygulama, işveren tarafından iş sözleşmesinin tek taraflı fesih edildiği anlamına gelir. İşçi işe geri dönüş davası açabilir, kıdem ve ihbar tazminatı dair diğer bütün alacaklarını talep edebilir.



3 İş yeri faaliyetlerini durdurduğunda iş sözleşmemi tek taraflı sonlandırabilir miyim?



Evet. İşçi bu durumda zorlayıcı bir sebep olan virüs salgınından kaynaklı olarak iş sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.



4 Önlem alınmayan iş yerinde işten kaçınma hakkım var mı?



Evet, işçilerin böylesi bir durumda işten kaçınma hakkı vardır. Kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. Önlem alınmadıkça iş akdi işveren tarafından hiçbir suretle tek taraflı sonlandırılamaz.



5 Kısa çalışma ödeneğinden nasıl yararlanabilirim?



İş Kanunu’nun 40. maddesine göre işveren, işçiye bir haftaya kadar yarım ücret ödenmek zorundadır. İşveren kısa çalışma ödeneğine başvurduğu takdirde, bu bir haftadan sonraki ücretler, işçiye İşsizlik Sigorta Fonu’ndan ödenir. İşçinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması için son 3 yılda toplam 450 gün prime sahip olma ve son 60 gün kesintisiz çalışma şartı vardır.



6 İşsizlik ödeneğinin tutarı ne kadar?



Günlük kısa çalışma ödeneği, işçinin 12 aylık prime dayanan kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın yüzde 60’ıdır.



7 Uzaktan çalışma yapıldığı takdirde ücret düşüşü olur mu?



İşçi uzaktan çalışmaya geçtiğinde mevcut hiçbir hakkından geri dönüş ve ücret düşüşü söz konusu olamaz.8 İşveren salgın nedeniyle çalışılmayan günler için telafi çalışma yaptırabilir mi?



İşveren telafi çalışma yaptırabilir ama bu durumu esnek ve güvencesiz bir çalışma biçimine dönüştüremez. Günde üç saatten fazla ve tatil günlerinde çalıştırama.