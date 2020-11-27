27.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
CHP’den Kurum’a ‘deprem’ ziyareti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek, partisinin deprem tehlikesine karşı atılması gereken adımlara ilişkin görüş ve önerilerinden oluşan raporu paylaştı.
Torun, ziyarete ilişkin “Deprem bir siyasi rekabet alanı değildir. Belediyeler devletin vatandaşa en yakın elidir. Biz bu elin güçlendirilmesinden yanayız. Yerel yönetimlerin yetki ve gelirleri artırılmalıdır. Yasalar da ortak akılla hazırlanmalıdır” dedi.