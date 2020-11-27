CHP’den Kurum’a ‘deprem’ ziyareti

Torun, ziyarete ilişkin “Deprem bir siyasi rekabet alanı değildir. Belediyeler devletin vatandaşa en yakın elidir. Biz bu elin güçlendirilmesinden yanayız. Yerel yönetimlerin yetki ve gelirleri artırılmalıdır. Yasalar da ortak akılla hazırlanmalıdır” dedi.