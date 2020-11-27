MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri CHP’den Kurum’a ‘deprem’ ziyareti
ABONE OL
27.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

CHP’den Kurum’a ‘deprem’ ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek, partisinin deprem tehlikesine karşı atılması gereken adımlara ilişkin görüş ve önerilerinden oluşan raporu paylaştı.

CHP’den Kurum’a ‘deprem’ ziyareti

Torun, ziyarete ilişkin “Deprem bir siyasi rekabet alanı değildir. Belediyeler devletin vatandaşa en yakın elidir. Biz bu elin güçlendirilmesinden yanayız. Yerel yönetimlerin yetki ve gelirleri artırılmalıdır. Yasalar da ortak akılla hazırlanmalıdır” dedi. 

Çekmeköy'de silahlı kavgaİstanbul Çekmeköy'de çıkan kavgada, silahla vurulan 2 kişi yaralandı. Polisin kaçan kişileri yakalamak için çalışması sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişti mi, marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM, A101,ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri...

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişti mi, marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM, A101,ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri...

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Kasım Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Kasım Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber