CHP’den liderlere tarım raporu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da arasında bulunduğu siyasi parti liderlerine “tarım raporu” gönderecek.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, CHP temel gıda ürünlerine erişimde yaşanabilecek sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin hazırlanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’ın koordinasyonunda, tarım alanındaki meslek örgütleri ve bazı akademisyenlerden oluşan çalışma grubu araştırmalarında son aşamaya geldi. Kılıçdaroğlu’na sunulanacak raporun bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

CHP’nin önerileri

Milliyet’in edindiği bilgilere göre raporda, olası bir gıda krizinin engellenmesi konusunda çalışma yapılması için hem iktidara hem de siyasi partilere çağrı yapılacak. Çiftçiye gereken desteğin verilmemesi durumunda üretimin düşeceği, tarımsal ürün ve gıda kıtlığı riskinin artacağı vurgulanacak. Raporda yer alacak çözüm önerilerinden bazıları şöyle:

Üreticinin 2019 yılından kalan tarımsal destekleri hemen, 2020 yılı için belirlenen 22 milyar TL desteğin yarısı şimdi, yarısı haziran sonuna kadar ödenmelidir.

Üreticinin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borçları faizsiz ertelenmeli, takip ve haciz işlemleri durdurularak tüm borçlar yeniden sıfır faizle yapılandırılmalıdır.

ÖTV kaldırılmalı

Çiftçinin kullandığı mazotta ÖTV ve KDV kaldırılmalı, tohum, zirai ilaç ve gübrede destek sağlanmalıdır.

Hayvancılık yapan üreticilerimize yem fiyatlarında ve tedarikinde destek verilmelidir.

Mera alanları yetiştiricilere bedelsiz tahsis edilmelidir.

Sulama borçları

Tarım ve hayvancılıkta kullanılan elektrik borçları ile tarımsal sulama borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. İcra takipleri durdurulmalıdır.

Halkımızın gıda ihtiyacını karşılayan gıda işletmelerinde çalışan personel işten çıkartılmaya karşı korunmalıdır.

16 lidere gidecek

Kılıçdaroğlu, bir süre önce 16 siyasi partinin genel başkanına “koronavirüs” mektubu göndermiş, mektubuna partisi tarafından salgınla ilgili hazırlanan raporu da eklemişti. Kılıçdaroğlu raporda, koronavirüsle ilgili tespit ve önerilerini anlatmıştı. Kılıçdaroğlu, tarım raporunu da liderlere gönderme kararı aldı. Raporun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de arasında bulunduğu 16 siyasi partinin gelen başkanına iletileceği bildirildi.