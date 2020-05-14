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14.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

CHP’den ‘Meclis açılsın’ çağrısı

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Altay, “Meclis niye kapalı? Bu kadar sorunumuz var çareyi nerede arayacağız?” dedi

CHP’den ‘Meclis açılsın’ çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Mevlana’nın yedi öğüdünü okumasını tavsiye ederek, “Sanki Hz. Mevlana bu yedi öğüdü senin için söylemiş” dedi. Salgın biter bitmez seçim olmasını istediğini söyleyen Altay, “Millet bu yükü fazla taşıyamaz. Lakin seçim ne zaman olur ona Anayasa’da öngörülen merciiler karar verecektir” diye konuştu.

Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TBMM’nin milli iradenin tecelligâhı olduğunu söyleyen Altay, şunları kaydetti:

“AVM’ler açıldı, Meclis niye kapalı? Bak bu kadar sorunumuz var, çareyi nerede arayacağız? ‘Meclis’in gündemi yok, önemli bir gündem olursa toplanırız’ diyor Sayın Başkan. Sayın Başkan; Kovid ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın şehit sayılması, sağlık çalışanlarını motive edecektir. Bundan daha mühim bir gündem olabilir mi? Esnafa faizsiz kredi verilsin, çiftçi perişan, maske, temizlik ürünlerinden KDV kaldırılsın. Bunlar Meclis’in işi değil mi?”
Altay, bir soru üzerine, 2018 seçimlerinin oy pusulasını göstererek, “CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti. Bizim ittifakımızın boyutu budur. Ama yarın seçim olacak. Yarın derken, biz bir an önce istiyoruz kovid biter bitmez ama. Yani ben öyle istiyorum, arzu ediyorum. Millet bu yükü fazla taşıyamaz” dedi.

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