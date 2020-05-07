CHP’den meslek örgütleri çalışmasına tepki: Yanlışı gösterenin sesini kısıyorsunuz

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özkoç, Türkiye’nin ve dünyanın pandemi ile mücadele ettiğini, insanların canının derdinde olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Ancak AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın böyle bir tasası yok. O hâlâ kendisini eleştiren herkesin söylediğini tehdit olarak algılıyor. Meslek odalarının seçim sistemi ile ilgili emir veriyor. ‘Derhal bu seçim sistemi değiştirilsin’ diye. Neden? Çünkü kamu adına hizmet veren bu anayasal kurumlar iktidarın yanlışlarını ortaya koyuyor. Ancak kendisine yapılan eleştiriyi Erdoğan ve partisi bir tehdit olarak görüyor. Hiçbir eleştiriye tahammülleri yok. İçine sızamadıkları hiçbir yapıyı kabul etmiyorlar. Barolar, tabipler birliği ve meslek odalarında da darbeci ve tasfiyeci zihniyet işe yaramayacaktır. Türkiye’nin bu gündeminde meslek odalarının seçim sistemini değiştirmek bizim hangi derdimize çare olacaktır? Size yanlışınızı gösteren herkesin her kurumun sesini kesmek sizin öncelikli işiniz. Daha önce başaramadınız, şimdi de başaramayacaksınız.”