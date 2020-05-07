MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri CHP’den meslek örgütleri çalışmasına tepki: Yanlışı gösterenin sesini kısıyorsunuz
ABONE OL
07.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

CHP’den meslek örgütleri çalışmasına tepki: Yanlışı gösterenin sesini kısıyorsunuz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Türkiye’nin bu gündeminde meslek odalarının seçim sistemini değiştirmek hangi derdimize çare olacak? Pandemiyi mi bitirecek, işsizliğe mi çare olacak, doların ateşini mi durduracak?” diye sordu.

CHP’den meslek örgütleri çalışmasına tepki: Yanlışı gösterenin sesini kısıyorsunuz

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özkoç, Türkiye’nin ve dünyanın pandemi ile mücadele ettiğini, insanların canının derdinde olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Ancak AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın böyle bir tasası yok. O hâlâ kendisini eleştiren herkesin söylediğini tehdit olarak algılıyor. Meslek odalarının seçim sistemi ile ilgili emir veriyor. ‘Derhal bu seçim sistemi değiştirilsin’ diye. Neden? Çünkü kamu adına hizmet veren bu anayasal kurumlar iktidarın yanlışlarını ortaya koyuyor. Ancak kendisine yapılan eleştiriyi Erdoğan ve partisi bir tehdit olarak görüyor. Hiçbir eleştiriye tahammülleri yok. İçine sızamadıkları hiçbir yapıyı kabul etmiyorlar. Barolar, tabipler birliği ve meslek odalarında da darbeci ve tasfiyeci zihniyet işe yaramayacaktır. Türkiye’nin bu gündeminde meslek odalarının seçim sistemini değiştirmek bizim hangi derdimize çare olacaktır? Size yanlışınızı gösteren herkesin her kurumun sesini kesmek sizin öncelikli işiniz. Daha önce başaramadınız, şimdi de başaramayacaksınız.”

Zonguldak'ta, iki katlı evin çatısı yandıZonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde, iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatı kullanılmaz hale geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En büyük endişe aileye bulaştırma

En büyük endişe aileye bulaştırma

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Rehavet basarsa kısıtlamalar döner

Rehavet basarsa kısıtlamalar döner

Sıradaki Haber