CHP’den sahte içkiye karşı tedbir çağrısı

Sahte içki tüketimindeki artışın en önemli sebebinin içki fiyatlarındaki olağanüstü artış olduğunu belirten Ağbaba, şöyle devam etti: “Alkol fiyatlarından alınan vergi oranı yüzde 70. Ülkemizde son 10 yılda rakıda yüzde 443, birada ise yüzde 365 oranında ÖTV uygulanıyor. Bu, vergi politikasının ötesinde bir siyasi tercihtir. Bu siyasi tercih, devletin insanların yaşam biçimine doğrudan müdahalesidir. Rakı satın alan yurttaş rakı değil vergi içiyor.”



