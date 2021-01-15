CHP’den sokak örgütlenmesi

CHP, bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan seçmenleri kendi safına çekme hedefiyle “sokak örgütlenmesi” projesi başlattı. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, “Her dört kişiden birinin oyunu alırsak yüzde 30 limitini geçmiş oluyoruz” dedi. Proje kapsamında seçmenler 400’er kişilik öbeklere ayrıldı ve her öbek için bir görevli atandı. Atıcı, Milliyet’e “sokak örgütlenmesi” projesini ve hedeflerini şöyle anlattı:

ÖBEKLİYORUZ: Bütün Türkiye’yi öbekliyoruz. Büyük sokakları bölerek, küçük sokakları birleştirerek 400’er seçmenlik öbekler oluşturuyoruz. Diyoruz ki ‘sen şu mahallede oturuyorsun, şu öbektesin, senin görevin şu şu sokaklarda yaşayan 400 seçmene ulaşmak, kapılarını çalmak ve onlarla iyi ilişkiler kurmak’.

DÖRT AŞAMA: Dört aşamalı bir proje bu. Birinci aşaması öbekliyoruz. İkinci aşaması, ilçe örgütü bu öbeklerde görev yapacak öbek sorumluları atıyor. Üçüncü aşamada, öbeklere atanan kişileri eğitiyoruz. ‘İletişim’, ‘halkla ilişkiler’ dersi veriyoruz. CHP’yi anlatıyoruz ve diyoruz ki; evlerin kapısını çaldığında kesinlikle siyaset yapmayacaksın. Sen aynı öbekte oturuyorsun. Komşusun, komşuluk ilişkilerini geliştireceksin. Kapıyı çalacaksın. Seni içeri almayabilir. Hemen notunuzu alacaksınız ‘görüşmek istemiyor’. Diyeceksiniz ki ‘bir daha bunları rahatsız etmeyelim’.

HEDEF KİTLE: Ya da sizi görür görmez, ‘biz de CHP’liyiz buyurun bir çay içelim’ diyecekler, gireceksiniz, hakikaten CHP’liyse burayı da tekrar ziyaret etmeye gerek yok. Zaten CHP’ye oy veriyor. Onları da bu projenin içinde çalışmaya teşvik edeceksiniz. Üçüncü grup ise bizim hedef kitlemiz. Bu ‘herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan’ seçmen. Bu hedef grubunda da siyaset yapmanın bir anlamı yok. Asla siyaset yapmıyoruz. Komşuluk ilişkilerini geliştiriyoruz. Bir derdine derman olmaya çalışıyoruz. Sloganımız şu; komşunu tanı, onu dinle ve bir iyilik yap.

HASTASINA DOKTOR: Her ilçe meslek grupları oluşturuyor. Musluk akıyorsa, muslukçuyu çağırıyoruz, gel bunu ücretsiz yap, randevu alınacaksa hastasına hemşireyi arıyoruz, doktoru arıyoruz, davası varsa avukat arkadaşlar hukuki destek verecekler. Dördüncü basamağında da bunları takip ediyoruz. Sonuç itibarıyla, bir öbek oluşturuyoruz, iki buraya görevli atıyoruz, üç görevliyi eğitiyoruz, dört bu görevde çalışıyor mu, çalışmıyor mu, eve giriyor mu, girmiyor mu diye bilişim alt yapısı üzerinden takip ediyoruz.

BEŞ HALKA: Örgütlenmeyi nasıl yapıyoruz? Birinci halkada pilot ilçeler var. İkinci halkada elimizde belediyesi bulunan, fakat kaybetme riskimiz olan ilçeler. Üçüncü halka da ise belediyesini alamadığımız, fakat alma ihtimalimizin yüksek olduğu yerler. Dördüncü halkada kazanma ihtimalimiz düşük, ama büyükşehre ciddi oy taşıyabilecek ilçeler. Beşinci halkada geri kalan her yeri bu şekilde örgütlüyoruz.

YÜZDE 30’U GEÇERİZ: En kötümser tahminle sadece bu projeyle biz hedefimizin yarısına ulaşırsak, yani 200 bin öbek var Türkiye’de hesapladığımız. Biz 100 bin öbek oluşturursak ve bu öbeklerde bulunan herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan seçmenin sadece yüzde 25’inin oyunu alırsak, yüzde 30’un üzerine çıkacağımızı hesap ettik. Tam öbekleme yapıldığında ve yüzde 25’i geçtiğimizde sıkı sıkıya bağlı olmayan seçmen oylarında bu durumda bu projeyle yüzde 40’ı geçiyoruz.