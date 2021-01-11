CHP’den ‘takip’ yanıtı: İnce bizi ringe çekmek istiyor

İnce’nin açıklamasını Milliyet’e değerlendiren CHP’li bir yönetici ise ”Bizim gündemimizde İnce yok” diyerek şunları söyledi: “Öyle bir şey söz konusu bile değil. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kendisini destekleyenlerin sosyal medyası ile ne işimiz var ki bizim. Bizim gündemimizde vatandaşın gerçek sorunları var. Böyle bir şey için birilerini oluşturup, tek tek kişilerin sosyal medyalarının incenlemesi lâzım. Bizim de öyle bir insan kaynağımız da yok. Öyle bir zamanımız da yok onunla uğraşacak. Türkiye’nin asıl meselelerine odaklandık. CHP sosyal medyada birilerini takip etmeye değil, vatandaşın sorunlarını öncelemeye yönelik bir çalışma içinde.” CHP’li bir başka yönetici ise İnce’nin sözleri konusunda, “Muharrem İnce bizi bir ringe çekmek istiyor, buna gitmez parti. Muharrem’in istediği sahada top oynamak istemez parti” ifadesini kullandı.