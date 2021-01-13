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13.01.2021 - 14:56 | | DHA

CHP'li Akın: Enerji verimliliğini çok önemsiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "CHP olarak enerji üretimi ve tüketimindeki eko dengeyi gözeten kalkınma ve kapsayıcı büyüme stratejilerini ortaya koyacağız. Enerji, kalkınmanın büyümenin en önemli parametresidir. Enerji verimliliğini de bu sebeple çok önemsiyoruz" dedi.

CHP'li Akın: Enerji verimliliğini çok önemsiyoruz

CHP'li Akın, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 18 yılda enerjide dışa bağımlılığın yüzde 66'lardan yüzde 77'lere çıktığını bildirdi. Akın, "Ayrıca bu artış devam ediyor. AK Parti hükümetinin Türkiye'nin bu potansiyelini görmezden geldiği de açık. Nedir bu potansiyeller; enerji tasarrufu. En ucuz, en çevreci, cari açık yaratmayan bir enerji kaynağıdır, enerji tasarrufu" dedi.

'ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Enerjiye dair bütün planlarının hazır olduğunu ifade eden Akın, "Vatandaşa olumlu yansıyacak şekilde sanayide, ticarette, ulaşımda, tarımda, alt yapıyı da kapsayacak enerji verimliliği politikalarını biz hayata geçireceğiz. Yenilebilir Enerji Kooperatiflerini kurarak halkın enerjide söz sahibi olmasını sağlayacağız. CHP olarak enerji üretimi ve tüketimindeki eko dengeyi gözeten kalkınma ve kapsayıcı büyüme stratejilerini ortaya koyacağız. Enerji; kalkınmanın, büyümenin en önemli parametresidir. Enerji verimliliğini de bu sebeple çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

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