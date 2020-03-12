CHP’li Altay’dan Erdoğan’a İdlib yanıtı: Bay Kemal seni sınırda bekliyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan açıklamalarına “Bay Kemal seni İdlib sınırında bekliyor. Hadi gidin beraber, Mehmetçiğin yanına, gözetleme kulelerine. Bay Kemal hazır” yanıtını verdi.



Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, CHP’nin dünkü kapalı grup toplantısında koronavirüsle ilgili önemli değerlendirmeler yaptıklarını anlattı. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsle ilgili tutumunun, kıymetli olduğunu ifade eden Altay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya başarılar diledi.



‘Faydası yok’



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısındaki konuşmasını değerlendiren Altay, “Aynayı karşısına almış, aynada gördüğünü dillendirmiş. Bugün Türkiye, gergin bir yüz, öfke ve kin kusan bir dil izledi. Koronavirüs paniği de yavaş yavaş yayılırken Cumhurbaşkanı’nın ya da Meclis’te en çok üyesi olan siyasi parti genel başkanının, toplumun karşısına bu kadar gergin bir yüzle çıkmasını, öfke ve kin kusan bir dil kullanmasını ben yakıştıramadım. Bu gerilimin kimseye faydası yok” dedi.



Erdoğan’ın grup toplantısında İstiklal Marşı’nı da okuduğunu hatırlatan Altay, “Prompterdan okuduğu İstiklal Marşı’na sığınmak yerine, İstiklal Marşı’nın özüne ve ruhuna sığınsın” dedi. Bir siyasi partinin içinden iki yeni siyasi partinin eş zamanlı çıktığını kaydeden Altay, Erdoğan’ın “Nerede hata yaptım” demesi gerektiğini, böyle giderse “AK Parti’nin Erdoğan’dan istifa edeceğini” söyledi.