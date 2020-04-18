18.04.2020 - 07:00 |
CHP’li Çakırözer’den çağrı: Gazete bayileri açık kalmalıdır
CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, sokağa çıkma yasağı olan günlerde yurttaşların gazetelerine ulaşma sorununu TBMM gündemine taşıdı.
Gazetelerin ve halkın haber alma hakkının korunması için çağrıda bulunan Çakırözer, “Gazete ekmek gibi su gibi ihtiyaçtır. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı dönemlerinde gazete bayilerinin sınırlı saatlerde de olsa açık kalmasını sağlamalı, matbaa çalışanları ve dağıtım araçlarının gerekli çalışmalarına izin verilmelidir” dedi.
Gazete satışlarının yüzde 90’ının sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilde olduğunu kaydeden Çakırözer, koronavirüs salgının başladığı 11 Mart itibariyle tiraj kaybeden, sokağa çıkma yasağı ile maddi olarak zorlanan yerel ve ulusal basının finansal olarak desteklenmesini istedi. Çakırözer, “Basın İlan Kurumu dar boğazdan geçmekte olan gazetelere maddi destek sağlamalı” dedi.
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