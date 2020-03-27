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27.03.2020 - 06:39 |

CHP'li eski milletvekilinin Corona virüs testi pozitif çıktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

CHP'li eski milletvekilinin Corona virüs testi pozitif çıktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "24. Dönem Milletvekilimiz, yakın dostum, canım abim Kadir Gökmen Öğüt’ün korona testi pozitif çıktı. Haber verdi ve bilinmesini istedi. Güçlü bir bünyesi, kocaman bir yüreği vardır. Kadir abi başaracak, hep birlikte başaracağız. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

CHPli eski milletvekilinin Corona virüs testi pozitif çıktı

 

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