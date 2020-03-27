27.03.2020 - 06:39 |
CHP'li eski milletvekilinin Corona virüs testi pozitif çıktı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "24. Dönem Milletvekilimiz, yakın dostum, canım abim Kadir Gökmen Öğüt’ün korona testi pozitif çıktı. Haber verdi ve bilinmesini istedi. Güçlü bir bünyesi, kocaman bir yüreği vardır. Kadir abi başaracak, hep birlikte başaracağız. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.