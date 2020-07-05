CHP'li İlhan Kesici'den İBB'ye "Fatih" eleştirisi

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Londra'daki müzayede satışa çıkarılan Fatih Sultan Mehmet portresini satın almasına yönelik eleştirilerde bulundu.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir Fatih tablosu getirdi, Bellini diye bu çok ayıp.... 'Yaşa varol böyle Belediye Başkanı görülmüş değil, Bellini'nin tablosunu getirdi' diye... Bellini diye birisinin tablosu olacak veya Bellini ayarında bir ressam Fatih tablosu yapacak, müzayede organizasyonu bunun ne olduğunu söylemeyecek, böyle bir şey olabilir mi" diyen Kesici, tablonun kimin olduğunun belli olmadığını belirterek "Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış" dedi.

"İN Mİ CİN Mİ BELLİ DEĞİL"

Ressamının kim olduğuna yönelik sorulara "Bellini'nin atölyesinde resmedildiği zannedilen" şeklindeki yanıtın ciddiyetsizlik olduğunu kaydeden Kesici, şöyle devam etti: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir tabloyu alır ama bir hafta in mi, cin mi ne olduğu belli olmayan bir şey için, 'Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri' diye yeri göğü yırtıyoruz. Fatih'in yanında birisi var in mi cin mi belli değil. Tarihçilerin bilmesi gerekmez mi? Buradan ne çıkıyor hamaset tarihçiliği..."