CHP’li kurmaylardan ‘anayasa’ toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarıyla yaptığı ilk değerlendirmede, Erdoğan’ın “yeni anayasa” çıkışını gündemi değiştirmek olarak yorumladı. Yeni anayasa açıklamasının içeriğinin iktidar kanadınca netleştirilmesi gerektiğine işaret eden CHP kurmayları, “Önümüzde somut bir şey yok, ne olduğunu bilmiyoruz” diyerek, partinin hukukçularının “güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışma içerisinde” olduğunu vurguladılar.

CHP’nin hukuk kökenli Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinden oluşan ekip, bu çerçevede önceki gün yeniden bir araya geldi. Toplantıda AYM’nin Enis Berberoğlu kararı ve “yeni anayasa” tartışması değerlendirildi.

CHP’li hukukçu kurmaylar yeni anayasa önerisinin içinin nasıl doldurulacağının henüz belli olmadığını ifade ederek, “Topu taca atmaya çalışıyorlar. Toplumun yüzde 65’inin parlamenter sistem istediğini görünce bu sistemin iflas ettiği de ortaya çıktı, şimdi daha geniş bir perspektifte konuşarak işi sulandırmaya çalışıyorlar. İçeriğinin nasıl doldurulacağı belli değil. Altını doldurmuyorlar” görüşünü dile getirdi. Yeni bir gündem yaratılmak istendiğini savunan CHP’liler “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden vazgeçmem, ‘kırmızı çizgim’ diyorlar. Nerede anlaşacağız, niye bir araya gelelim? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tahkim etmek istiyorlar. Anayasayı uygulamıyorsun, AYM’nin kararlarını uygulamıyorsun, ondan sonra yeniden anayasa. ‘Yeni’ ifadesi de uygun değil. Yeni sıfırdan bir anayasadır” değerlendirmesinde bulundular.