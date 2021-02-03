03.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
CHP’li Öztrak: Milletin gündemini işgal etmeyin
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile birlikte Ankara Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Bayram Şahin, Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’yı ayrı ayrı ziyaret etti.
Öztrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın “yeni anayasa” çıkışını değerlendirdi. Öztrak, şunları söyledi: “Yine Türkiye’nin gündemini değiştirmek için ve de kendi çıkarları için yaptıkları bir şeydir. İki tane anayasa değişikliği yaptılar. Birinci anayasa değişikliği sonunda ülkede askeri darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık, arkadan sivil darbe yapıldı, OHAL şartlarında yeni bir anayasa çıkarıldı. Bugün de cüzdanlarımız boşaldı, ceplerimizde yangın var. Aman geri dursunlar. Bunların yapacağı anayasa değişikliğinin bize hiçbir hayrı olmaz. Milletin gündemini işgal etmesinler, milletin tenceresini doldurmaya baksınlar.”
Hamsi avlama yasağı esnetildi, tekneler tonlarca balıkla döndüKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, balıkçı tekneleri, hamsi avlama yasağının İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları ile esnetilmesinin ardından açıldıkları Karadeniz'den tonlarca hamsi ile döndü. 2 tekne ile 500 kasa hamsi yakalanırken, balıkçılar fiyatların düşeceğini belirtti.