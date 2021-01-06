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06.01.2021 - 07:00 | | Muğla AA

CHP’li vekilden Pınar’ın babasına suç duyurusu

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesinin ardından baba Sıddık Gültekin’i  telefonla arayarak “davadan vazgeç” dediği iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

CHP’li vekilden Pınar’ın babasına suç duyurusu

Muğla Adliyesi’ne gelen Girgin’in avukatı Pınar Alpay Tozun, Gültekin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na “iftira ve hakaret” suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Adliye çıkışında yaptığı açıklamada, müvekkilinin son bir haftadır hak etmediği birtakım suçlamalarla karşı karşıya kaldığını, bu sebeple hakkını aramak istediğini belirten avukat Tozun, “Hukuki sürecin takipçisi olacağız. Müvekkilimin onuru, şerefi ve saygınlığı zedelenmiştir. Gerçek olmadığı bilinen bir iddiayla yapılan bu iftira karşısında en doğal hak kullanılmıştır” dedi.

‘Bu ikiyüzlülüktür’

Sıddık Gültekin ise, olaydan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini arayıp, taziye dileklerini ilettiğini CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve CHP’lilerin de davaya gelip kendisine destek verdiklerini belirterek, “Bugün Süleyman Girgin beni şikayet ediyor. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Söylediklerimin tamamı doğrudur, birçok şahidim de var. Ben de Girgin’i savcılığa şikayet edeceğim” dedi.

 

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