CHP’nin AYM’ye gitmesi beyhudedir

Yalçın, infaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklamasında, bu yasanın Kovid-19 ile mücadele kapsamında, istiap haddini çoktan aşmış bulunan cezaevleri açısından önem taşıdığını belirtti. Evrensel hukuk normlarına uygun olan infaz düzenlemelerinin Türk hukuk sisteminin yerleşik bir parçası olduğuna işaret eden Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu: “İnfaz indirimine dair düzenlemeler, siyaset ve hukuk tarihimizde bir ilk değildir. Bundan öncekiler de sonuncusu da Anayasa’da yer alan temel hak ve hürriyetler süzgecinden geçirilerek düzenlenmiş ve yürürlüğe girmiştir...CHP bu kez Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne sürerek konuyu AYM’ye götüreceğini duyurmuş; hempaları (omuzdaşları) İP ile HDP de onu destekleyip alkışlamıştır. Lakin CHP’nin bu gayretleri beyhudedir. Suç işleyene ceza verilmesi nasıl hukukun gereği ve meşru ise infaz düzenlenmesi de o kadar hukukidir.”

‘FETÖ’cüye de hak’

Anayasa’nın eşitlik ilkesi gerekçe gösterilerek her hükümlünün infaz indiriminden yararlanmasını istemenin, teröristlere, tecavüzcülere ve 251 vatandaşı şehit eden FETÖ’cülere de benzer hakların tanınmasını istemek olduğunu belirten Yalçın, CHP’nin infaz düzenlemesine getirdiği itiraz gerekçelerinin temelsiz ve dayanaksız olduğunu savundu.

Yanlış hesap dönecek

CHP, HDP ve İYİ Parti’nin, her yasal düzenlemeye sorgusuz sualsiz muhalefet ettiğini savunan Yalçın, “On binlerce aile, yakınlarının tahliyesini beklerken, CHP ve yancıları yoldaş ve Demirtaş’larını kurtarma derdine düşmüştür. Yanlış hesap AYM’den dönmekle kalmayacak, infaz indirimi düzenlemesine karşı duran CHP-İP-HDP üçlüsü kamu vicdanında mahkum olacaktır” ifadelerini kullandı.