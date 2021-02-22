Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “CHP yönetiminin siyasi alanda tam bir siyasetsizlik, ekonomi alanında tam bir cehaletle konuşmaya devam ettiğini” belirtti. CHP’nin resmi hesaplarından yapılan açıklamalarda, hala siyasi iftira atılarak ve aile değerleri hedef alınarak eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a saldırmaya devam edildiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

“Bunlar, Sayın Albayrak’ın ekonomimizin en ağır saldırılar altında olduğu dönemlerde aldığı tedbirleri boş laflarla eleştirmeye kalkıyorlar. Hayatlarında siyasi ya da ekonomik tek başarı hikayesi olmayanlar, sadece iftira siyaseti ile gündeme geliyorlar. Ekonomimizin bizzat ABD yönetiminin üst düzey yetkilileri tarafından hedef alındığı dönemde, ekonomi yönetimimizin aldığı tedbirler, o günlerin atlatılmasında belirleyici olmuştur. Bunlara karşı içerikli söz söyleyemeyen CHP yönetimi, iftira siyasetine ve polemiğe başvuruyor. CHP’nin Sayın Albayrak’ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP’nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.”