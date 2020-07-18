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18.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

CHP’nin ‘İnfaz’a ‘şekil’ itirazı AYM’den döndü

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, CHP’nin, infaz yasasının “şekil yönünden” iptal edilmesi istemiyle yaptığı başvuruyu, yediye karşı dokuz oy çokluğuyla reddetti.

CHP’nin ‘İnfaz’a ‘şekil’ itirazı AYM’den döndü

CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, “şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına” karar verilmesini istemişti. İnfaz yasasının “af” niteliği taşıdığını savunan CHP, “TBMM’de anayasanın öngördüğü beşte üç çoğunluğa (360 oy) ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptali”ni talep etmişti.

AYM Genel Kurulu, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı. Genel Kurul, “şekil yönünden” yapılan başvuruyu reddetti. AYM üyelerinden yedisinin düzenlemenin “af kapsamında olduğu” yönünde görüş bildirdiği, dokuz üyenin ise düzenlemeyi “af değil, infaz düzenlemesi” olarak kabul ettiği belirtildi. Bu çerçevede şekil yönünden iptal talebi oy çokluğuyla reddedilmiş oldu. CHP, infaz kanununun tümü ya da 14 maddesinin iptali istemiyle, “esas” yönünden ikinci bir büşvuru daha yapmıştı. Bu başvurunun da ilk incelemesini tamamlayan AYM, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşecek.

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