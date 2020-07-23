CHP’nin kurultay hazırlığı tamam

CHP’nin hafta sonu yapılacak kurultayına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Açık havada, seyircisiz yapılacak kurultayda, sahne ve amfinin bulunduğu bölgeye adaylar, delegeler ve bazı görevliler dışında kimse alınmayacak.

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı, 25-26 Temmuz tarihlerinde, Bilkent Odeon’da yapılacak. Kurultayın ilk günü genel başkanlık, ikinci günü ise 60 sandalyeli PM için seçimler gerçekleştirilecek.

Tedbirler tamam

Kurultayda, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda, koronavirüs riskine karşı uygulanacak tedbirlere yönelik çalışmalar da tamamlandı. Bu kapsamda, sahne ve amfinin bulunduğu ana kurultay alanına, adaylar ve bin 356 delege dışında, gazeteciler dahil kimse alınmayacak. Diğer tüm katılımcılar için bu alanın dışında dev ekranların kurulacağı bölümler hazırlanacak. Yeme-içme alanları da ana kurultay alanının dışında düzenlenecek. Maskesiz girişlerin yasak olacağı, sosyal mesafenin korunmasının önceleneceği tüm bu alanlardaki tedbirlerin takibi için özel ekip görev yapacak.

Kılıçdaroğlu’nun bir mektup göndererek, pandemi koşullarına işaret ettiği, sayıları 2 bini aşan CHP Onur Kurulu üyelerinin durumu da netleşti. Tüzük gereği kurultaya katılma hakkı bulunan kurul üyelerinin, sahne ve amfinin bulunduğu alana alınmaması kararlaştırıldı. Ancak uyarılara rağmen kurultaya gelmekte ısrar edecek üyelerin geri çevrilmeyeceği, ana kurultay alanı dışındaki bahçe alanında hazırlanacak bölüme yönlendirileceği bildirildi. Partinin dört eski genel başkanı ise kurultayda protokolde ağırlanacak.

Divan Başkanı Çerçioğlu

Kılıçdaroğlu yönetimi, kurultayın divan başkanlığı için “topuklu efe” olarak nitelendirilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu delegeye önerecek.

İNCE ADAY OLMAYACAK

CHP Tüzüğü gereği, genel başkan adayı olmak isteyenlerin bin 356 olarak güncellenen kurultay delegesinin yüzde 5’inin yani 68’inin imzasını alması gerekiyor. Anacak aday olmak isteyen hiçbir isim, şu ana kadar gerekli 68 imzayı resmi olarak toplayamadı. Kurultayda, genel başkan aday adaylığını eski milletvekili Aytuğ Atıcı ile parti üyesi Tolga Yarman açıkladı. “Gelecek İçin Biz” grubunun öncüsü, PM üyesi İlhan Cihaner’in de bugün 09.30’da parti genel merkezinde bir basın toplantısı yaparak adaylığını açıklaması bekleniyor. Daha önce genel başkanlık iddidasında olan Müslim Sarı ise, PM’ye aday olmakta karar kıldı. Muharrem İnce’nin aday olmayacağı ve kurultayda bir konuşma yapmayacağı da netleşti.