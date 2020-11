‘CHP’nin yönetme zamanı geldi’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

TEŞEKÜR ETMEK VİCDANİ GÖREVİM: Depremin 5. günü hala enkaz tümüyle kaldırılmış değil. Bütün umutlarımız nasıl 65 saat sonra sevgili Elif, 91 saat sonra minik kızımız Ayda kurtarılıyorsa inşallah şu anda enkaz altında olanlar da kurtarılır. İzmir’e gittiğimde de ifade etmiştim. Arama kurtarma ekiplerine Jandarma’nın, AFAD’ın, belediyelerimizin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Kızılay’ın arama kurtarma ekiplerine yürekten teşekkür etmek bizim görevimizdir. Genelde Genel Başkan kendi partisine teşekkür etmez ama izin verirseniz ben İzmir’de yaşanan deprem dolayısıyla CHP’nin bütün üyelerine, milletvekilinden belediye başkanlarına kadar belediye Meclis üyelerine kadar bütün üyelerine yürekten teşekkür etmek isterim. Bu benim vicdani görevim.

ÜÇ SORUYA YANIT DÜŞÜNMELİYİZ: Her depremden sonra aynı şeyleri yapıyoruz aslında değişen bir şey yok. Siyaset dünyamızda da değişen bir şey yok. Şunu düşünmek zorundayız, deprem olduğunda can kaybını nasıl minimize edebiliriz veya hiç can kaybımız olmaz. Deprem olduğunda mal kaybımız nasıl olmaz? Üç; yaralı sayısını nasıl azaltabiliriz. Bu üç sorunun yanıtını siyaset kurumu bulmak zorundadır.

EN KALİTELİ RAPORU HAZIRLADIK: Kim görevini yapıyor, kim görevini yapmıyor? Parlamento görevini yaptı mı, yürütme organının getirdiği bütün kanunlar buradan geçti. Ama parlamentonun bir eksiği var. 17 yılda depremle ilgili 58 araştırma önergesi vermişiz AK Parti ve MHP milletvekilleri, ‘hayır depremi araştırmaya gerek yok’ demişler. Parlamentonun oturup araştırma yapması lazım. Bu reddedildi. Peki muhalefet olarak biz görevimizi yaptık mı? Deprem konusunda cumhuriyet tarihinde en kaliteli raporu hazırlayıp yürütme organına yani hükümete sunan tek parti CHP’dir. Bu rapor sadece raflarda yerlerini aldı. ‘Muhalefet partisi de ne yapıyor, bilimden uzak’ diyenlerin kulağına küpe olsun. Deprem riski konusunda en nitelikli raporları yazıp bunu bir siyaset malzemesi yapmadan yürütme organına götürüp teslim edip ayrıca 3.5 saat anlatan tek parti CHP’dir. Artık CHP’nin devleti yönetme zamanı gelmiştir.

MİLLETE HESABINI VERECEKSİN: Çıktığı tarihten bu yılın eylül ayına kadar Özel İletişim Vergisi olarak toplanan para 35 milyar dolar. 35 milyar dolarla siz İstanbul’da, İzmir’de yaşanacak deprem riskini en aza indirebilirsiniz. Bir kişinin bile burnu kanamayabilir, parayı harcarsanız. Adı üstünde deprem vergisi, soruyorum ‘nerelere harcandı’ kıyamet kopuyor. ‘Vay bu soruyu nasıl sorarsın’ diye. Şöyle diyor Erdoğan ‘Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal’e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok’ diyor. Bana hesabını vermeyeceksin sen, millete hesabını vereceksin. Nereye gitti bu paralar?

Hayatını kaybedenler için saygı duruşu

CHP grup toplantısında İzmir depreminde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu konuşmasına yaşamını yitiren Mesut Yılmaz’ı anarak başladı.

‘Sorgulanması lazım’

VATANDAŞI ALDATILIYOR: Suriyelilere gelince para çok. 50 milyar dolar para harcadılar. Bizim insanımızda kendi evinde tabutlukta depremi bekliyor, deprem olacak, biz de öleceğiz ve iktidar bunu duymuyor. Çöken bir devletten çöken bir yanlış anlayıştan söz ediyorum. Devlet sağlıklı yönetilmiyor. Vatandaştan parayı topluyorsun deprem vergisi diye, sonra o vergiyi götürüyorsun başka yerde kullanıyorsun. Bu vatandaşı aldatmadır. Nereye gitti bu paralar. Bunların sorgulanması lazım.

İSTİHDAM PAKETİNDE KUMPAS: Genel Kurul’da görüşülecek olan o 25 yaş altı 50 yaş üstü vatandaşlara kurulan bir kumpas var. Bu kanun teklifinin çekilmesi lazım.

‘Suçlamalar gerçeklikten kopuk’

MHP lideri Bahçeli’nin, Kılıçdaroğlu’nun deprem sonrası İzmir ziyaretine ilişkin suçlamalarına, CHP TBMM Grubu’ndan jet yanıt geldi.

Yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: “Genel Başkanımız arama ve kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü noktaları ziyaret etmiş, çalışmaların olumsuz etkilenmemesi amacıyla da ziyaretlerini çok kısa tutmuştur. Genel Başkanımızın gösterdiği hassasiyet, tam anlaşılamamış, bazı çevrelerce ‘alanda bir dakika bile kalmadı’ gibi haksız eleştirilere de hedef olmuştur. Ziyaret ile ilgili gündeme getirilen; ‘partizanlık’ ve ‘merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasına fitne sokmak’ suçlamaları, gerçeklikten kopuktur. Basit bir araştırma ile ulaşabilecek gerçekler yerine, siyasi nefret üretmeye çalışmayı tercih etmek, aynı grup toplantısında ifade edilen ‘… coğrafyayı vatan yapan ruhumuzu kaybederiz’ düşüncesiyle taban tabana zıttır.”