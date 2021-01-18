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18.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

CHP’ye ‘militan’ tepkisi: Militan değil kahraman

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, “Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı” sözlerine, “Kılıçdaroğlu’nun CHP’si tam anlamıyla şirazeden çıkmış” diyerek tepki gösterdi.

CHP’ye ‘militan’ tepkisi: Militan değil kahraman

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından “militan değil kahraman” etiketiyle yaptığı açıklamada, “Şerefli Türk askerini ‘lejyoner’, ‘satılık’ ya da ‘militan’ olarak gören köhne CHP zihniyeti, millet düşmanlığının yanında artık  devlet düşmanlığına da soyunduğunu ilan ediyor. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si tam anlamıyla şirazeden çıkmış” dedi.

 

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