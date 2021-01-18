CHP’ye ‘militan’ tepkisi: Militan değil kahraman

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından “militan değil kahraman” etiketiyle yaptığı açıklamada, “Şerefli Türk askerini ‘lejyoner’, ‘satılık’ ya da ‘militan’ olarak gören köhne CHP zihniyeti, millet düşmanlığının yanında artık devlet düşmanlığına da soyunduğunu ilan ediyor. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si tam anlamıyla şirazeden çıkmış” dedi.