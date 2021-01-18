18.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
CHP’ye ‘militan’ tepkisi: Militan değil kahraman
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, “Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı” sözlerine, “Kılıçdaroğlu’nun CHP’si tam anlamıyla şirazeden çıkmış” diyerek tepki gösterdi.
Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından “militan değil kahraman” etiketiyle yaptığı açıklamada, “Şerefli Türk askerini ‘lejyoner’, ‘satılık’ ya da ‘militan’ olarak gören köhne CHP zihniyeti, millet düşmanlığının yanında artık devlet düşmanlığına da soyunduğunu ilan ediyor. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si tam anlamıyla şirazeden çıkmış” dedi.
Evinin bahçesine midibüs girdiİstanbul Ümraniye’de yoğun kar yağışının etkisiyle kaygan zeminde freni boşalan yolcu midibüsü, sokakta bulunan 3 araca çarparak, çevre duvarını yıktığı evin bahçesine girdi. Eve çarpmadan durabilen midibüs, evde bulunanların panik yaşamasına yol açtı.