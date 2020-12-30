30.12.2020 - 07:00 | | MEHTAP GÖKDEMİR Ankara
‘Cinsiyet kotası çalışması başlattık’
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Siyasi Partiler Yasası’nda değişiklik yapılarak cinsiyet kotası uygulanması için bir çalışma başlattıklarını belirterek, “Teklifin ilk imzacısı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak” dedi.
MEHTAP GÖKDEMİR Ankara
Nazlıaka, örgütlenme çalışmalarını Milliyet’e şöyle anlattı:
“Örgütlü gücümüzü sadece parti içinde değil, kadın dernekleriyle de sıkı bağlar kurarak büyütüyoruz. Biz CHP’li kadınlar olarak büyük bir hedefe odaklandık, ilk seçimlerde partimizi iktidara taşıyan öncü güç olmak. Kurultayda sloganımız, ‘kotalar bize dar, rotamız iktidar’ idi. Bu kapsamda, Siyasi Partiler Yasası’nda değişiklik yapılarak cinsiyet kotası uygulanması için de bir çalışma başlattık. Hazırlanan kanun teklifi taslağını kadın dernekleriyle paylaştık. Diğer siyasi partilerle de iletişim halindeyiz. Alacağımız öneriler doğrultusunda teklif son halini alacak.”
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