‘Cinsiyet kotası çalışması başlattık’

Nazlıaka, örgütlenme çalışmalarını Milliyet’e şöyle anlattı:

“Örgütlü gücümüzü sadece parti içinde değil, kadın dernekleriyle de sıkı bağlar kurarak büyütüyoruz. Biz CHP’li kadınlar olarak büyük bir hedefe odaklandık, ilk seçimlerde partimizi iktidara taşıyan öncü güç olmak. Kurultayda sloganımız, ‘kotalar bize dar, rotamız iktidar’ idi. Bu kapsamda, Siyasi Partiler Yasası’nda değişiklik yapılarak cinsiyet kotası uygulanması için de bir çalışma başlattık. Hazırlanan kanun teklifi taslağını kadın dernekleriyle paylaştık. Diğer siyasi partilerle de iletişim halindeyiz. Alacağımız öneriler doğrultusunda teklif son halini alacak.”