Çıplak arama iddiası komisyona taşındı

Alt Komisyon Başkanı İbrahim Yurdunuseven, cezaevlerinde bulunan tutuklu ya da hükümlülerin makul ve kuvvetli şüphe uyandırması halinde detaylı arama uygulamasına tabi tutulduğunu söyledi. Komisyon iddialara yönelik, Sincan ve Afyonkarahisar cezaevlerinde inceleme yapılmasını kararlaştırdı. İncelemenin gelecek hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

Yurdunuseven, detaylı arama sırasında önce bedenin üst kısmındaki giysilerin çıkarıldığını, alt kısımdaki giysilerin, üst kısımdaki giysilerin giyilmesinin ardından çıkarıldığını söyledi. Bu işlemler sırasında ilgili kişiye tek kullanımlık önlüklerin verildiğini vurgulayan Yurdunuseven, şöyle devam etti: “Detaylı arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir. Öncelikle tutuklu ve hükümlüden yasaklı ya da tehlikeli maddenin kendisi tarafından çıkarılıp teslim edilmesi istenir. Aksi halde beden çukurlarının aranması gereken hallerde detaylı aramayı cezaevi tabibi gerçekleştirmektedir.”