Çivitçioğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na kayıp baraj yanıtı: Biz işimizi biliyoruz, Çankırı’dan size mama yok

Çivitcioğlu, “Bugüne kadar ülkenin hayrına herhangi bir proje üretmemiş, en büyük hizmeti sadece çeşme açılışı olan birisine baraj yapım işini anlatmak bizim için hayli zor olacak. Sayın Kılıçdaroğlu, baraj veya gölet inşaatlarına, önce ulaşım yolları açılarak işe başlanır. Bu işlemden sonra da gövde temel kazısına başlanır. Şu ana kadar, vana odası, ulaşım yolu ve ana ulaşım yolu açılmıştır. Barajımızla ilgili ödenek ayrılmış ve müteahhit firma tarafından çalışmalara başlanmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu biz işimizi biliyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde verdiğimiz her sözün sonuna kadar arkasındayız. Biz icraatlar ile hizmet siyasetimize, siz ise boş laf siyasetinize devam edin ama şunu da iyi bilin, Cumhur İttifakı’nın sımsıkı olduğu Çankırı’mızdan size ve ittifakınıza mama yok” dedi.