‘Çocuk Bakanlığı kuralım’ önerisi

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından “Pandemi ve Çocuk” adlı bir kitap hazırlandı. Kitabın sunuşunu kaleme alan Kılıçdaroğlu, “Çocukların biz yetişkinler tarafından yaratılan krizlerin mağdurları olmasını istemiyoruz. Kuşaklararası sorumluluk bilinciyle yaşanabilir bir dünyada, yetişkinlerin tahakkümüyle örselenmiş çocuklar yerine mutlu, özgür, güçlenmiş-güçlendirilmiş, sağlıklı çocuklar ve bu çocukların yer aldığı eşit bir toplum hayal ediyoruz. Sorunların çözümünü yarına bırakmadan harekete geçmek için daha fazla bekleme lüksümüz yok. Çocukları daha çok dinlediğimiz, birlikte öğrendiğimiz, bir arada oynayabildiğimiz, hep birlikte gülümsediğimiz, iyi yaşam koşullarında sağlıkla hareket edebildiğimiz günler dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Çözüm şart

“Çözüm bekleyen 22 milyon 876 bin çocuk için, gecikmeksizin çözüm geliştirmek zaruridir” denilen kitapta özetle şu değerlendirme ve önerilere yer verildi:

Demokratik, çağdaş ve çocuğun yüksek yararını temel alan bir Ulusal Çocuk Politikası oluşturulmalı. Sağlık, eğitim ve çocuk hizmetleri personeli, cinsel sömürü ve istismar, bu konudaki kaygıların güvenli biçimde nasıl bildirileceği de dâhil olmak üzere Kovid-19 bağlantılı çocuk koruma riskleri konusunda eğitilmelidir.

Çocukların online eğitim olsun, uzaktan eğitim olsun bu konularda görüşleri alınmadı. Tüm illerde çocuk meclisleri kurulmalı. “Bize bakacak bireyler”, “geleceğimiz, sigortamız olacak” gibi söylemlerin aksine çocukların bugünün aktif yurttaşları olduğu kabul edilip, her karara katılımlarıyla ilgili yollar açılmalı.

Çocuklar ailenin içerisinde bir nesne değil. Bir özne olduğuna yönelik bir Çocuk Bakanlığı yapılanmasını talep etmek gerekiyor.

Bin çocuk kayıp

Çocuğa karşı suçlarda zaman aşımı olmamalı.

Çocukların her türlü şiddet ve istismardan korunması için; pandemi dönemi için de olsa bir online bildirim sisteminin kurulması üzerine çalışmalar yapılmalı.

Çocuk işgücü oranı yüzde 10 artmış durumda. Geçen yıldan bu yana yüzde 10 daha fazla çocuk günde 10-12 saat, ortalama 60-70 lira bir yevmiye için tarlalarda çalışmaya başladı.

10 bine yakın çocuğun evden kaçtığı söyleniyor. 9 bini geri döndürülüyor. Bine yakın çocuğun da şu anda ne yaptığı belli değil. Yani kayıp.

Okul öncesi dönem ve ilköğretim için eğitime devam edilmesi kilit öneme sahip. Eğitimden 1 yıl bile uzak kalması bu yaş grubu için telafisi güç sonuçlar yaratmaktadır.

‘PKK’nın saldırdığı tek genel başkanım’

CHP MYK dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Gara’da 13 vatandaşın PKK tarafından şehit edilmesine ilişkin, “Ulusal yas ilan edilmeliydi. Suudi Arabistan’ın kralı için yas ilan ediyorlar” dedi. Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştirilere ilişkin de şu değerlendirmeleri yaptı: “Siz sürekli terör örgütünün ismini telaffuz ederseniz, onun reklamını, propagandasını yapmış olursunuz. PKK’nın saldırısına uğramış tek genel başkan benim. Bölücü terör örgütü dendiği zaman bunun kim olduğunu artık Türkiye’de bilmeyen yok. Bizim PKK demekten yana en ufak bir sıkıntımız yok ama burada onun adını vermek doğru bir yaklaşım değil.”

Kılıçdaroğlu, kapanan iş yerleri, esnafın durumuna dikkat çekerek, “Meclis’te Genel Kurul’da vatandaşın ekonomik sıkıntısını dile getirin. CHP’nin çözüm önerilerini anlatın. Alanda olacağız, alandan kopmayacağız” talimatını verdi.