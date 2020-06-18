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18.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Çocuklarımız bereketli toprakları ve yemyeşil ormanları hak ediyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Çocuklarımız, kaynakları tükenmiş bir dünyayı değil, masmavi gökyüzünü, bereketli toprakları ve yemyeşil ormanları hak ediyor” dedi.

‘Çocuklarımız bereketli toprakları ve yemyeşil ormanları hak ediyor’

 

Emine Erdoğan, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla twitter hesabından paylaşımda bulundu. “Çölleşmeye dur de” etiketiyle yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, “Toprak, yaşamdır, aştır, vatandır. Geleceğimizdir. Çocuklarımız, kaynakları tükenmiş bir dünyayı değil, masmavi gökyüzünü, bereketli toprakları ve yemyeşil ormanları hak ediyor. Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’nde bu gerçeği bir daha hatırlamalıyız” ifadelerini kullandı.

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