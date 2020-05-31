Çocuklarla esprili ‘taraftar’ diyaloğu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklarla, video konferans görüşmesinde biraraya geldi. Görüşmede esprili diyaloglar da yaşandı.

Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı’nda, yaşları 6-14 arasında değişen 20 çocuk ile video konferans görüşmesi yaptı. Türkiye’den farklı illerin yanı sıra Almanya, Avusturya ve Fransa’dan çocuklarla da görüşen Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya eşlik etti.

‘Fenerbahçeliyim’

Çocuklarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, onlara aileleri, okul hayatları ve gelecek hedeflerine ilişkin sorular yöneltti.

Görüşme CHP lideri ile çocuklar arasında esprili diyaloglara da sahne oldu. Kılıçdaroğlu, “hangi takımı tutuyorsun” sorusuna, “Galatasaray” yanıtını veren bir çocuğa, “öyle mi, ben de Fenerbahçeliyim ne yapacağız şimdi” diye takıldı. CHP lideri çocuktan “Bir şey olmaz, ikimiz de insanız sonuçta” yanıtını aldı.

Kılıçdaroğlu, görüşme sırasında başka bir çocuğun annesinin doğum gününü de kutladı.

Fransızca konuştu

Kılıçdaroğlu, “Sınıfta yaramazlığı en çok erkekler mi, kızlar mı yapıyor” sorusunu yönelttiği bir çocuktan, “erkekler” yanıtını alınca da bir süre güldü.

Kılıçdaroğlu, görüşmeye Fransa’nın başkenti Paris’ten katılan bir çocukla kısa süre Fransızca sohbet etti. CHP lideri görüşmenin sonunda, “Hepinizin gözlerinden öpüyoruz, hepinize selamlarımızı gönderiyoruz. Hepinize mutlu, huzurlu bir gelecek diliyoruz. Hepiniz sağolun, varolun. Sizi çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.