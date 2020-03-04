‘Coğrafyamızda dimdik ayaktayız’

Emine Erdoğan buradaki konuşmasında, şunları kaydetti:



BAĞIMSIZLIK ABİDESİ: Yüzüncü yılında dimdik ayakta duran bu Meclis, Türk insanının bağımsızlık aşkının bir abidesidir. Milletimiz tarihin hiçbir döneminde bağımsızlığını kaybetmemiştir. Milli Mücadele zaferine kadınlarımızın cesareti, dirayeti ve vatan sevgisi damgasını vurmuştur. Erzurumlu Kara Fatma, Halide Edip Adıvar, Nene Hatun, Halime Çavuş, Gördesli Makbule, Ayşe Çavuş, Nazife Kadın ve adını sayamadığınız nice İstiklal Harbi kahramanı kadınımız var. 15 Temmuz’da, demokrasimize yapılan hain saldırıda bu cesur ruh adeta yüreğimizin derinliklerinden dışarı fışkırmıştır. Demokrasimize göz dikenlerin hezimete uğratılmasında, Kara Fatmaların ve Nene Hatunların ölümsüz olduğunu gördük.



KADIN AKLI ENGİNDİR: Bizi bir araya getiren, dün olduğu gibi bugün de tartışılmaz ortak noktamız olan vatanımızın birliği, devletimizin bekası, milletimizi muasır medeniyetler seviyesine taşıma ülkü ve heyecanıdır. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimizi, birbirimize omuz vererek yakalayabileceğimize inanıyorum. O nedenle bilhassa karar verici mekanizmalarda kadınlarımızın sayısının hızla artmasını diliyorum. Kadın aklının coğrafyası, engindir. Tarih boyunca olduğu gibi, bugün de aleyhimize oynanan tüm oyunlara rağmen, bulunduğumuz coğrafyada dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz. Bundan 100 yıl önce olduğu gibi, bugün de inancımızdan ve medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle,geleceğe milli şuurla yürüyeceğiz.









Emine Erdoğan ve eski Başbakan Tansu Çiller, Cumhuriyet Müzesi’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ve kardeşi Makbule Hanım’ın özel eşyalarının yer aldığı ve ilk kez ziyaretçilerle buluşturulan sergiyi ziyaret etti. Emine Erdoğan’ın ay yıldızlı broşu ve yüzüğü dikkat çekti.







