‘Çok sınırlı suçlara mahsus idam olabilir’

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin idam cezasının geri getirilmesi” konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine Şentop, konuyla ilgili görüşlerini farklı zaman ve vesilelerde Anayasa Komisyonu Başkanı olduğu dönemlerde de dile getirdiğini anımsattı. Şentop, şunları belirtti: “Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi eski tabirle teamülden, tasarlayarak adam öldürme, vahşice insan öldürme suçları bir de küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar çerçevesinde sadece bunlarla sınırlı olmak kaydıyla idam cezasının olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim.” Bununla ilgili akademisyen olduğu dönemlerde çalışmalar da yaptığının altını çizen Şentop, “Bu konuda cezanın gelebilmesi için bir Türkiye içerisinde anayasa değişikliğine ihtiyaç var, bir de Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Hakları Sözleşmesi’nde ek protokoller var bunlarla ilgili de değerlendirme yapılması gerekir, bu konuda takdir parlamentomuzun, görüşülüp, tartışılması gereken bir konu” dedi. Şentop, cezaların caydırıcı olması gerektiğine vurgu yaptı.

ESPİRİLİ PAYLAŞIM

Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin H harfi düşmüş tabelasını sosyal medyadan “Kısa bir zaman sonra açılacak olan Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde son inceleme ve değerlendirmelerimizi yaptık. Adi ayırlı olsun” notuyla paylaştı. Şentop’un esprisi ilgi gördü.