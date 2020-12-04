‘Çok taraflılığın sağlam destekçisiyiz’

Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde uluslararası dayanışma ve çok taraflı yaklaşımların ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını belirterek, “çok taraflılığın sağlam bir destekçisi” olan Türkiye’nin, AGİT çalışmalarına katkılarının süreceğini söyledi.



AGİT bölgesinde bir dizi çatışmaya tanık olunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Dağlık Karabağ’daki durum bunlardan biridir. Şimdi Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasındaki son anlaşmayla, otuz yılın ardından gerçek bir barış şansı var. Bunun elbette bölgesel istikrarın yanı sıra Azerbaycan-Ermenistan ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri üzerinde olumlu etkileri olacaktır. Minsk Grubu’nun diğer üyelerini ve özellikle eş başkanları, müzakere edilmiş bir çözüme giden yolu baltalayacak siyasi amaçlı eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.



Çavuşoğlu, dün ayrıca İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu’na video bağlantıyla katıldı. Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin “Tercihimiz net. Türkiye’nin kapısı diyaloğa sonuna kadar açık. Doğu Akdeniz Konferansı, iş birliği için uygun bir ortam oluşturmak için bir fırsattır ve bu bizim önerimizdir” dedi.