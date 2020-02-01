‘Çok yalnız kalmıştı sağlığı bozulmuştu’

İstanbul Kadıköy’deki evinde önceki gün ölü bulanan Ergenekon kumpas davasının sanığı ve gizli tanığı Doç. Dr. Ümit Sayın (59), dün toprağa verildi.

Sayın’ın kesin ölüm nedeni vücudundan alınan kan testiyle belli olacak. 45 gün sürebilecek kan testinin sonucuna göre soruşturmayı yönlendirecek olan polis, Sayın’ın kalp krizinden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Sayın’ın başucunda bulunan kimyasal maddelere ve ilaçlarına incelemek için el koydu.

Sayın’ın Ergenekon kumpas davası sürecinde koğuş arkadaşı olan aynı davanın sanıklarından Prof. Dr. Emin Gürses Milliyet’e konuştu. Gürses, o dönem Sayın’ı dosyaya gizli tanık ‘Anadolu’ olarak kaydeden kişinin firari eski savcı Zekeriya Öz olduğunu belirtti. Gürses, Sayın’ın gizli tanık olmadığını her şeyi açıkça zaten anlattığını, iki sene hapis yattığını, gizli tanık olsaydı hapis yatmayacağını ancak Öz’ün ısrarla Sayın’ı gizli tanık olarak gösterdiğini öne sürdü. Sayın’ın son zamanlarda sağlığının iyice bozulduğunu söyleyen Gürses, şu iddialarda bulundu: “Profesörlük vermiyorlardı. Bana çok şikâyet ediyordu. Cerrahpaşa’da Adli Tıp biriminde çalışıyordu ama ders vermiyorlarmış. Mobbing yapıyorlarmış. Çok yalnız kalmıştı. En son geçtiğimiz Pazar günü görüştük. Ben yürüyüş yapıyordum. Beni aradı. Yanıma geldi, beraber yürüdük. Çalıştığı okuldan dert yandı. ‘Nefes aldırmıyorlar abi bana, başka bir üniversite arıyorum’ dedi. Olayı öğrenince yanında çalışan polis memuru ile konuştum. Masasının başında çalışırken ölü bulunmuş.”

Son yolculuğuna uğurlandı

Doç. Dr. Ümit Sayın için dün Kızıltoprak’taki Zühtüpaşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Aile adına taziyeleri Sayın’ın ablası Prof. Dr. Işık Aslay ile yeğeni Okan Aslay kabul etti. Sayın’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy’deki aile mezarlığında toprağa verildi.