‘Çoklu baro’ teklifi Genel Kurul’a geliyor

Tansiyonun zaman zaman yükseldiği komisyonda, muhalefetten sık sık yoğun katılım nedeniyle “teklifin sağlıksız bir ortamda görüşüldüğü” eleştirisi geldi. Salonun yetersiz kalması nedeniyle bazı milletvekilleri görüşmeleri pencere kenarlarında oturarak ya da ayakta izledi.

Komisyonda muhalefetin değişiklik önergeleri AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Teklif, bu iki partinin desteğiyle komisyonda oy çokluğuyla aynen benimsendi.

Barolar konuşamadı

Görüşmelerin başından itibaren itiraz ettikleri teklife ilişkin görüşlerini açıklamak için TBMM Çankaya Kapısı önünden ayrılmayan baro başkanlarının bekleyişi de komisyonun çalışmalarına nokta koyduğu sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

TBMM Genel Kurulu’nda perşembe görüşmelerine başlanması beklenen 28 maddelik teklifin kabul edilmesi halinde; 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’de çoklu baro sistemine geçilebilecek. Düzenleme ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Kurulu’nun delege yapısı da üç büyük baronunun aleyhine değişecek.

Edirneli avukatlar yürüdü





Edirneli avukatlar ‘Çoklu baro’ teklifinin TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçmesini protesto etti. Edirne Valiliği’nden yürüyüş için izin alan Edirne Baro Başkanı Alper Pınar ve yaklaşık 50 avukat trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde toplandı. Avukatlar, üzerlerinde cübbeleri ve ellerinde ‘Çoklu baroya hayır’ yazılı dövizlerle, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Atatürk Anıtı’na yürüdü. Pınar, burada yaptığı açıklamada bu teklifin hukuk sistemimizi, yargıyı ve savunmayı doğrudan etkileyeceğini, geri dönüşü olmayan sorunlarla karşı karşıya kalınacağını savundu.