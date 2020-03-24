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24.03.2020 - 18:40 | | AA

Corona virüsle mücadele sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlarına seslendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı yönetim kuruluyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Corona virüsle mücadele sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlarına seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çerçevesinde İstanbul'da alınan önlemler görüşüldü.

Corona virüsle mücadele sürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlarına seslendi

 

İş adamı Taksim'de 5 bin maske dağıttı!İstanbul’da seyyar simitçinin elinde kalan tüm simitleri satın alarak sosyal medyada gündem olan iş adamı İbrahim Yılmaz, arkadaşı Serdar Serdaroğlu ile birlikte, corona virüs önlemleri için Taksim Meydanı'nda 5 bin maske dağıttı.
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