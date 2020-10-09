‘Çözüm işgalin son bulmasında’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ermenistan’ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü, işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun açılış oturumuna Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, Afrika’da 13 ülke ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, 5 Afrika ülkesiyle Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığını söyledi.

‘Afrika’nın kader ortağıyız’

Afrika ile ilişkilerin önemine değinen Erdoğan, “Sürekli daha iyiye, daha güzele, daha yükseğe ulaşmanın mücadelesini veriyoruz. Kıta ile bin yıllık kadim bağları olan Türkiye, Afrikalıların kader ortağıdır. Afrika ile ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır. Biz asla kısa vadeli çıkarlar peşinde değiliz. Birlikte kazanmayı, birlikte başarmayı, birlikte yol yürümeyi istiyoruz. Yeni yöntemlerle eski kolonyal alışkanlıkların sürdürülmek istenmesini tasvip etmiyoruz” dedi. Erdoğan, Afrika’nın binlerce yıllık birikime, tecrübeye ve zamanı aşan hikmete sahip büyük bir öğretmen olduğunu, tüm insanlığın ‘Mama Afrika’dan öğreneceği çok büyük dersler olduğuna inandığını dile getirdi.

‘Şımarık Ermenistan’

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına da değinmek istediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir Azerbaycan toprağıdır. Birleşmiş Milletler ve AGİT’in açık kararlarına ve çağrılarına rağmen Ermenistan bu topraklardan çekilmemiştir. Minsk Grubu da sorunu çözme konusunda şimdiye kadar hiçbir irade göstermemiştir. Ermenistan’ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü, işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur. Azerbaycan’ın da topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan’ın topraklarını geri almak için yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz. Afrikalı dostlarımız, başta Filistin davası olmak üzere, işgale karşı hep en güçlü tepkiyi vermişlerdir. Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında da sizlerin Azerbaycan’ın yanında yer alacağına inanıyorum.”

‘Eğilmedik, eğilmeyiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz, rükuda Allah’ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz” ifadesini kullandığı bir mitinginin görüntülerini paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Erdoğan’ın “Kısa bir hatırlatma” notuyla paylaştığı videoda, bir mitingde vatandaşlara hitabından “Biz, rükuda Allah’ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz” sözlerinin olduğu bölüm yer aldı. -ANKARA Milliyet