'Çözüm iyileştirilmiş parlamenter sistem'

Akşener, Kovid-19 salgını nedeniyle Altınpark ANFA’da seyircisiz olarak gerçekleyen kurultayda “Öyle bir zamandayız ki sokaklarımızdan sessiz çığlıklar yükseliyor. Sessiz çığlıkların, bir mesajı var: Milletimiz bize elini uzatıyor. Önümüzdeki dönemde, kısır siyasi tartışmalardan sıyrılıp, yeni bir uyanış için geliştirdiğimiz, çözümlerimizi konuşacağız. Göreve geldiğimizde en iyi bildiğimiz işi yapacağız: Devlet nasıl yönetilirmiş, dosta düşmana göstereceğiz” dedi

Oybirliği ile seçildi

Akşener’in kurultay açılış konuşmasının ardından genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı. Akşener, tek day olarak katıldığı kurultayda, oy kullanan 1289 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi Akşener seçimin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında “Allah beni, sizleri önce kendi huzurunda sonra kullarının, milletimizin karşısında mahcup etmesin. Millet bizi çağırıyor. Yarından itibaren tekrar milletimizle bir arada olmaya, beraber olmaya, birlik olmaya yeniden yollara düşmeye hazır halde olduğumuzu herkese gösterdiniz” dedi.