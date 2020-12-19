‘Cumhur İttifakı 2023’te tekrar iktidar olacak’

Bütçe görüşmelerini izlemek üzere Meclis’e gelen Bahçeli, gazetecilerin, Kılıçdaroğlu’nun Olay TV’de dile getirdiği “Devlet Bahçeli ittifakı bozmaya zemin hazırlıyor” iddiasına ilişkin sorusunu yanıtladı. Bahçeli, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey’in birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak” dedi.