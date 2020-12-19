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19.12.2020 - 07:00 |

‘Cumhur İttifakı 2023’te tekrar iktidar olacak’

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak” dedi.

‘Cumhur İttifakı 2023’te tekrar iktidar olacak’

Bütçe görüşmelerini izlemek üzere Meclis’e gelen Bahçeli, gazetecilerin, Kılıçdaroğlu’nun Olay TV’de dile getirdiği “Devlet Bahçeli ittifakı bozmaya zemin hazırlıyor” iddiasına ilişkin sorusunu yanıtladı. Bahçeli, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey’in birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak” dedi.

 

Pfizer ve BioNTech aşısını olduktan sonra bayıldıABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
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