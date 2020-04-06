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06.04.2020 - 21:19 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 100. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 100. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini üstlenen; Milli Mücadelemize, Cumhuriyetimizin kuruluşuna, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine her aşamasında tanıklık eden Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Türk basını için gazetecilik ve habercilik alanında bir okul niteliği taşıyan milli ajansımızın faaliyet alanını her geçen gün genişletmesini, yurt dışındaki haber ağını giderek güçlendirmesini memnuniyetle takip ediyorum.

Bu köklü kurumumuzun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ve dünya basını için güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğine inanıyorum.

100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, kurumun ve tüm çalışanlarının başarılı faaliyetlerinin devamını diliyorum."

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