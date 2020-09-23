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23.09.2020 - 17:41 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyon Başkanı Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yöntemiyle görüştü. 40 dakika süren görüşmenin ana gündem maddesi Doğu Akdeniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyon Başkanı Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz diplomasisi devam ediyor.

Erdoğan, 1-2 Ekim'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yöntemiyle görüştü.

16.50'de başlayan görüşme 40 dakika sürdü.

Çanakkale'de 4 kafatası ve kemikler bulunduÇanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Akyaprak köyündeki sulama göletinde pompa arızası nedeniyle suyun bir bölümü boşaltılınca, ortaya 4 kafatası ile kemikler çıktı.
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