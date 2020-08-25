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25.08.2020 - 23:52 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'tak sanatçı ve gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılan sanatçı ve gençlerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'tak sanatçı ve gençlerle bir araya geldi

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen yemeğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Davetlilerle birlikte etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen ses ve ışık gösterisini de izleyen Erdoğan'a, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından ok ve yay hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlattak sanatçı ve gençlerle bir araya geldi


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlattak sanatçı ve gençlerle bir araya geldi


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlattak sanatçı ve gençlerle bir araya geldi


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlattak sanatçı ve gençlerle bir araya geldi







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