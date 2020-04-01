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01.04.2020 - 14:48 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika gelen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapımız

Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor.

Aksilikler kısa sürede yetkili kurumlara bildirilmeli.

Tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatlarının ve partimize gönül verenlerin örnek ve öncü olması gerekiyor.

Herkes evde kalırsa ek önlemlere gerek kalmaz.

Üretimin ve ihracatın devam etmesi konusunda kararlıyız.

(Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyası)

Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya (Biz bize yeteriz Türkiyem) katılmaya davet ediyorum Kampanyayı devletimiz yürütüyor. Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur.

Sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız.

Muhalefetin ağzından çıkanı kulağı duyması lazım. 

Tüm hastanelerimizi devreye sokarak şehir hastanelerine karşı çıkanlar şimdi şehir hastanelerinin niye bu kadar az olduğunu konuşuyor.

 

Türkiye'nin yardım uçağı Madrid'e iniş yaptıCorona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'den İspanya'ya gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçak Madrid'e iniş yaptı.
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