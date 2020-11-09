Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na gitti. Ankara'ya hareket eden Erdoğan, 12. Büyükelçiler Konferansı'nın ardından saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.