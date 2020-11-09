MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti
ABONE OL
09.11.2020 - 13:39 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na gitti. Ankara'ya hareket eden Erdoğan, 12. Büyükelçiler Konferansı'nın ardından saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.

Otoparkta şok görüntü! Tartıştığı adamı önce vurdu sonra...Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç. (34), tabanca ile ateş ederek yaraladığı Cihat Aytaç’a (38) yerde yatarken tabancayla vurmaya devam etti. Ağır yaralanan Aytaç hastaneye kaldırılırken Özlem Ç. de gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 hırsız 187 saatlik güvenlik kamerası incelenip, yakalandı!

2 hırsız 187 saatlik güvenlik kamerası incelenip, yakalandı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Sıradaki Haber