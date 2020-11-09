09.11.2020 - 13:39 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na gitti. Ankara'ya hareket eden Erdoğan, 12. Büyükelçiler Konferansı'nın ardından saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.
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